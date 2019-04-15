Тепловые сети 16 апреля проверят в двух районах Петербурга

“Петербургтеплоэнерг” просит жителей быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний. Фото: hhttps://pixabay.com
“Петербургтеплоэнерг” просит жителей быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний. Фото: hhttps://pixabay.com

Проверку ООО “Петербургтеплоэнерго” будет проводить с 08:00 до 18:00. Общая протяженность тестируемых сетей составляет почти 25 км.

Во вторник, 16 апреля, сотрудники ООО “Петербургтеплоэнерго” планируют проверить теплосети в Курортном и Петродворцовом районах города. Об этом сообщают представители компании.

Так, специалисты приедут в поселок Стрельна по адресу: дом 14, литера Б, Львовская улица. Тестирование сетей будет проводиться в квартале, ограниченном улицами Фронтовая, Вокзальная, Гоголя и Санкт-Петербургское шоссе.

В среду, 17 апреля, на максимальную температуру теплоносителя будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в зоне теплоснабжения котельной в Сестрорецке, расположенной по адресу Инструментальщиков улица, дом 8, литера Е.

Также проверка будет организована на участке: 3-я Поперечная улица – Ново-Гагаринская улица – Приморское шоссе – Инструментальщиков улица – Транспортная улица – Токарева улица – Большой Литейный переулок – Дубковское шоссе.

Общая протяженность тестируемых сетей составляет почти 25 км. Температурные испытания тепловых сетей будут проводится с включенными системами теплопотребления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Теплосеть Петербурга” открыла информационный интернет-сервис по профилактике.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
курортный район Петербургтеплоэнерго Петродворцовый район теплосеть
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