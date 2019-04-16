В Центральном районе мужчина разбил соседу голову

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства драки. Фото: Рixabay

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства драки. Фото: Рixabay

В Центральном районе Петербурга в ходе конфликта между соседями один из мужчин разбил второму голову. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Инцидент произошел сегодня, 16 апреля около 8 утра на улице Правды 22. Отмечается, что ссора возникла на бытовой почве между двумя соседями. В результате инцидента один из мужчин разбил голову оппоненту.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства драки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что двое горожан стали причиной «затора» в петербургском метрополитене. Они поссорились и начали драться в полном людьми вагоне.

Их ссора набрала обороты на станции метро «Технологический институт», а завершилась только к «Площади восстания». Люди, которые хотели поскорей добраться домой, были вынуждены ждать полицейских.