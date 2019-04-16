В Центральном районе мужчина разбил соседу голову

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства драки. Фото: Рixabay
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства драки. Фото: Рixabay

В Центральном районе Петербурга в ходе конфликта между соседями один из мужчин разбил второму голову. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Инцидент произошел сегодня, 16 апреля около 8 утра на улице Правды 22. Отмечается, что ссора возникла на бытовой почве между двумя соседями. В результате инцидента один из мужчин разбил голову оппоненту.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства драки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что двое горожан стали причиной «затора» в петербургском метрополитене. Они поссорились и начали драться в полном людьми вагоне.

Их ссора набрала обороты на станции метро «Технологический институт», а завершилась только к «Площади восстания». Люди, которые хотели поскорей добраться домой, были вынуждены ждать полицейских.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
драка криминал полиция Центральный район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Метрострой» погасил штраф за заборы у стадиона на Крестовском
На станции Волковская двое мигрантов избили петербуржца кастетом и обокрали
За долги по алиментам петербуржца отправили красить лестницы
В Центральном районе мужчина разбил соседу голову
Гостья украла у 92-летней петербурженки 300 тысяч рублей и убежала
Неизвестный напал на сотрудницу московского метрополитена
Избитый братом пенсионер пришел на стройку и просил о помощи
Петербуржец пять лет подряд насиловал свою дочь