Трамваи изменят маршруты из-за работ на Среднеохтинском проспекте

Трамвай в Петербурге. Фото: Мария Фомина
Трамвай в Петербурге. Фото: Мария Фомина

В связи с проведением дорожных работ по ремонту трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте от улицы Молдагуловой до улицы Малыгина трамваи изменят свои маршруты.

Работы будут длиться с 10:00 19 апреля до 05:00 21 апреля, а также с 05:00 22 апреля до 05:00 28 апреля.

С 19 по 21 авпреля

В эти дни трамвай №10 будет следовать маршрутом от конечной станции «Трамвайный парк № 3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Б. Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинскому пр., Б. Пороховской ул. до конечной станции «Бокситогорская ул.»

Трамвай №23 — от конечной станции «пр. Солидарности» по действующей трассе до Заневской пл., далее по Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр. Обуховской Обороны до конечной станции «Невский завод».

Трамвай №65 – организована работа маршрута в выходной день.

С 22 апреля до 28 апреля

№39 — от конечной станции «Трамвайный парк им. Володарского» по действующей трассе до Заневской пл., далее по Новочеркасскому пр., Среднеохтинскому пр. до конечной станции «Шепетовская ул.»

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге появятся низкопольные трамваи с Wi-Fi.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
ограничение движения санкт-петербург трамваи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК возбудил дело после гибели петербуржца от взрыва гранаты
Жители Купчино накинулись на бесплатную “просрочку” (видео)
Водитель грузовика, учинивший смертельную аварию, отправится в колонию
Трамваи изменят маршруты из-за работ на Среднеохтинском проспекте
В Колпино полиция разыскивает похитителя кассового аппарата
В Бокситогорском районе местный житель устроил стрельбу из ружья
В Калининском районе стоматология освободит незаконно занимаемое помещение
Уровень одобрения политики Сталина побил исторический рекорд