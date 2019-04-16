Трамваи изменят маршруты из-за работ на Среднеохтинском проспекте

В связи с проведением дорожных работ по ремонту трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте от улицы Молдагуловой до улицы Малыгина трамваи изменят свои маршруты.

Работы будут длиться с 10:00 19 апреля до 05:00 21 апреля, а также с 05:00 22 апреля до 05:00 28 апреля.

С 19 по 21 авпреля

В эти дни трамвай №10 будет следовать маршрутом от конечной станции «Трамвайный парк № 3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Б. Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинскому пр., Б. Пороховской ул. до конечной станции «Бокситогорская ул.»

Трамвай №23 — от конечной станции «пр. Солидарности» по действующей трассе до Заневской пл., далее по Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр. Обуховской Обороны до конечной станции «Невский завод».

Трамвай №65 – организована работа маршрута в выходной день.

С 22 апреля до 28 апреля

№39 — от конечной станции «Трамвайный парк им. Володарского» по действующей трассе до Заневской пл., далее по Новочеркасскому пр., Среднеохтинскому пр. до конечной станции «Шепетовская ул.»

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге появятся низкопольные трамваи с Wi-Fi.