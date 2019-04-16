В Ленобласти началась корюшковая путина

Корюшка. Фото: lenobl.ru
Корюшка. Фото: lenobl.ru

В этом году, при рассчитанной Росрыболовством квоте добычи в 1198 тонн, право на промышленный лов ладожской корюшки получили 26 организаций и индивидуальных предпринимателей, им выдано 133 разрешения на вылов рыбы. Об этом сообщает Администрация Ленобласти.

Отмечается, что на акватории региона приходится 2/3 ежегодного улова корюшки все области.

Центром весенней миграции «рыбки с запахом огурца» стала Новая Ладога. Так же массовой ход корюшки наблюдается в близлежащих реках Волхов, Сясь и Свирь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургский рыбак выловил корюшку с обручальным кольцом.

“Чистил корюшку, и вот на такое наткнулся. А говорят, что рассказы про то, что корюшка — трупоедка на самом деле миф. Ага”, — удивляется рыбак.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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