В Ленобласти началась корюшковая путина

В этом году, при рассчитанной Росрыболовством квоте добычи в 1198 тонн, право на промышленный лов ладожской корюшки получили 26 организаций и индивидуальных предпринимателей, им выдано 133 разрешения на вылов рыбы. Об этом сообщает Администрация Ленобласти.

Отмечается, что на акватории региона приходится 2/3 ежегодного улова корюшки все области.

Центром весенней миграции «рыбки с запахом огурца» стала Новая Ладога. Так же массовой ход корюшки наблюдается в близлежащих реках Волхов, Сясь и Свирь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургский рыбак выловил корюшку с обручальным кольцом.

“Чистил корюшку, и вот на такое наткнулся. А говорят, что рассказы про то, что корюшка — трупоедка на самом деле миф. Ага”, — удивляется рыбак.