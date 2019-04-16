В Тайцах в ходе исследования был найден исторический мост

Ранее мост не был нигде указан Фото: pixabay
Ранее мост не был нигде указан Фото: pixabay

В Ленинградской области на территории объекта культурного наследия «Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы» во время дендрологических исследований был обнаружен до этого нигде не зарегистрированный каменный мост через ручей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как выяснилось, мост расположен на границе объекта культурного наследия.

Комитет по культуре Ленинградской области собирается занести новый мост в программу реставрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что контейнерная линия на Северном морском пути свяжет Ленобласть и Камчатку.

Построить современный порт–хаб в Петропавловске–Камчатском планирует Приморский УПК. Соглашение о его создании и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути подписали в Северной столице в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
исторический мост в Тайцах ленинградская область ленобласть мост Тайцы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ранее судимый петербуржец, отправивший в больницу троих, задержан
У пенсионера похитили 100 тысяч рублей обманным путем
Появилось расписание Летних Олимпийских игр-2020 в Токио
Хаски-убийцы продолжают истреблять кроликов во Всеволожске
Работодателям теперь нужны не менеджеры, а повара
В Рыцарском доме Выборга расскажут о католиках
В Петербурге пройдет конкурс «Доверие потребителя»
Беглов разрешил тратить материнский капитал на строительство дач