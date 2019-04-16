В Тайцах в ходе исследования был найден исторический мост

В Ленинградской области на территории объекта культурного наследия «Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы» во время дендрологических исследований был обнаружен до этого нигде не зарегистрированный каменный мост через ручей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как выяснилось, мост расположен на границе объекта культурного наследия.

Комитет по культуре Ленинградской области собирается занести новый мост в программу реставрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что контейнерная линия на Северном морском пути свяжет Ленобласть и Камчатку.

Построить современный порт–хаб в Петропавловске–Камчатском планирует Приморский УПК. Соглашение о его создании и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути подписали в Северной столице в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее».