В ночные и утренние часы 17-18 апреля в Петербурге будет смог

Как сообщили Gazeta.SPb в экологическом портале Санкт-Петербурга, в ближайшее время ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

В ночные и утренние часы 17-го и 18-го апреля ожидаются неблагоприятные метеоусловия в виде смога, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопастности.

Данные погодные условия могут поспособствовать загрязнению атмосферы, которое несет за собой опасность первой степени для всех групп источников, сообщает комитет.

Первый уровень загрязнения атмосферы принято называть низким. При нем длительное загрязнение воздуха составляет от 0 до 4, степень кратковременного загрязнения менее единицы и повторяемость менее 10%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге КРППР неправомерно распределял помещения бизнес-инкубатора.