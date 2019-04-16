В Выборгском районе КАМАЗ сдал задом в легковушку

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 16 апреля, около 21:30.

Авария произошла на Поклонной горе в Выборгском районе Санкт-Петербурга сегодня вечером. Об этом сообщила водительница пострадавшего автомобиля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам пострадавшей, грузовик «КамАЗ» сдавал задом и врезался в автомобиль марки «Хонда Цивик». В комментариях к публикации в адрес водительницы посыпались упреки в том, что ДТП произошло по её вине, якобы она не выдержала необходимую дистанцию на дороге.

Однако девушка ответила на упреки, сообщив, что «КамАЗ» катился в сторону её автомобиля секунд 10 и дистанция была соблюдена верно.

Кроме того, девушка просит очевидцев поделиться записью видеорегистратора для того, чтобы доказать вину водителя «КамАЗа».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге КРППР неправомерно распределял помещения бизнес-инкубатора.