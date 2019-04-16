В Петербурге пытались похитить человека (видео)

Инцидент произошел 11 апреля. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что двое неизвестных останавливают прохожего и кладут его на землю.

11 апреля в 16:05 у дома 1 по улице Александра Грина было совершено нападение на гражданина. Похищение удалось предотвратить благодаря сотрудникам охраны управляющей компании ЖК «Капитан Немо».

По словам пострадавшего, неизвестные представились сотрудниками уголовного розыска, удостоверение не показали. Они обвинили гражданина в совершении преступления и силой попытались провести его в автомобиль.

Нападали двое мужчин. Пострадавший сообщил, что передвигаются они на автомобиле «Toyota Land Cruiser» с номером у465тс 750, пишет группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Жители района сообщают, что данный автомобиль не раз замечали у третьего моста по дороге к жилому комплексу «Немо». Заявление в полицию пострадавший подал.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге за один вечер сбили двух женщин на пешеходных переходах.