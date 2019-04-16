В Петербурге за один вечер сбили двух женщин на пешеходных переходах

В результате обеих аварий женщины были госпитализированы с травмами тяжелой степени.

Как стало известно Gazeta.SPb, за вечер 16 апреля произошло два похожих ДТП. Первое — около 18 часов вечера в Калининском районе Санкт-Петербурга. У дома 5 по Кондратьевскому проспекту 26-летный водитель автомобиля марки «Митсубиси Лансер» совершил наезд на 68-летнюю пенсионерку, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка в момент наезда переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Вторая авария случилась около 22 часов вечера в Петроградском районе. На Петровской набережной у дома 4 мужчина в возрасте 38-и лет на автомобиле марки «Фольксваген Поло» сбил 43-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что участницу Pussy Riot без повода задержали полицейские.