В ДТП на Рыбацком погиб мотоциклист

Обстоятельства выясняются. Фото: pixabay.com
Обстоятельства выясняются. Фото: pixabay.com

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь с 16 на 17 апреля около 00:20 в Невском районе произошла страшная авария.

У дома 35 по Рыбацкому проспекту в Невском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение двух транспортных средств. За рулем автомобиля марки «Шкода» был 20-летний мужчина. Мотоциклом марки «Ямаха» управлял мужчина в возрасте 33-х лет.

Водитель мотоцикла в результате дорожно-транспортного происшествия скончался на месте аварии от полученных травм, которые оказались несовместимы с жизнью, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге за один вечер сбили двух женщин на пешеходных переходах.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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