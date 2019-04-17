Погода в Петербурге 17 апреля: утренний смог и солнце

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что температура воздуха поднимется в среду до плюс 13 градусов.

В среду, 17 апреля, петербуржцев ждет теплая и ясная погода. Однако в утренние часы ожидаются неблагоприятные метеоусловия в виде смога. Такие погодные условия, по информации комитета по природопользованию, могут поспособствовать загрязнению атмосферы, которое несет за собой опасность первой степени.

Ветер в этот день будет переменным и не будет сильно беспокоить. Температура воздуха ночью поднималась максимально до плюс 2 градусов, днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 13 градусов. А вот в прибрежной зоне можно ожидать повышения до плюс 9 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ночные и утренние часы 17-18 апреля в Петербурге будет смог.