Лжеминеры добрались до клуба Тамары Москвиной

Тренировку пришлось отменить и вывести на улицу порядка 250 человек.

Помимо клуба российского тренера по фигурному катанию на коньках Тамары Москвиной накануне сообщения о заминировании поступили еще в 15 торговых центров, кинотеатры и различные офисы. Также практически все суды Петербурга были эвакуированы из-за подобных сообщений. Об этом сообщают “РИА. Новости”.

В клубе тем временем вчера пришлось прервать тренировку спортсменов, среди которых были бронзовые призеры чемпионата Европы 2019 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Помещение проверяли несколько часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербурге массово эвакуируют суды. Одним из первых эвакуировали суд Василеостровского района.