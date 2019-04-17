Муниципалы в Солнечном досрочно сложили полномочия

В сентябре 2019 года в Петербурге планируют также избирать депутатов 107 и 111 муниципальных образований. Фото: https://tvoy-bor.ru

В сентябре 2019 года в Петербурге планируют также избирать депутатов 107 и 111 муниципальных образований. Фото: https://tvoy-bor.ru

За роспуск муниципального совета поселка Солнечное депутаты проголосовали единогласно, пишет “Фонтанка” со ссылкой на Горизбирком. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования они передали в районный терризбирком.

В начале этого месяца за самороспуск также проголосовали муниципальные депутаты Ломоносова. Сложение мандатов раньше срока муниципальные депутаты объяснили желанием войти в единый цикл выборной муниципальной кампании Петербурга.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Петербурге планируют также избирать депутатов 107 и 111 муниципальных образований. Судя по всему, пишет издание, количество округов, где проведут выборы, увеличится на два.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что муниципалы определят места в Петербурге, где можно выгуливать собак.