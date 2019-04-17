Между Петербургом и Сертолово начнут курсировать рельсовые автобусы

Запуск рельсовых автобусов намечен на осень 2019 года Фото: Pixabay

Запуск рельсовых автобусов намечен на осень 2019 года Фото: Pixabay

С Финляндского вокзала до станции Сертолово и в обратном направлении могут запустить рельсовые автобусы. Этот вариант станет альтернативой скоростным электричкам «Ласточка» и легкорельсовому транспорту.

Над проектом работали ОЖД совместно с сотрудниками Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга (ДТС). Запуск рельсовых автобусов намечен на осень 2019 года.

Отмечается, что власти Петербурга отказались от планов по строительству линии ЛРТ в этом направлении. По мнению специалистов, это решение последовало с целью экономии средств. Однако стоимость нового проекта пока умалчивается.

По предварительным данным, на его реализацию потратят не менее 3 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно, в каком году Петербург и финскую Лаппеенранту свяжут электричкой.