Полиция задержала злоумышленника, переломавшего ребра петербуржцу

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, напавшего на петербуржца и причинившего ему тяжкий вред здоровью.

Как стало известно Gazeta.SPb, около 6 часов утра в 16 отдел полиции поступил звонок из больницы. Сотрудник медицинского учреждения сообщили о том, что ночью 16 апреля с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом 10 ребра а также разрывом селезенки в тяжелом состоянии госпитализирован гражданин 1986 года рождения.

Около 22 часов вечера того же дня по месту жительства был задержан подозреваемый 1994 года рождения. Установлено, что вечером 15 апреля в кафе у него возникла ссора с пострадавшим, в результате которой он избил его руками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры наказания, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции Волковская двое мигрантов избили петербуржца кастетом и обокрали.