В Петербурге злоумышленник задержан за разбойное нападение

В Курортном районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на гражданина.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию Курортного района обратился местный житель 1984 года рождения. Он заявил о том, что 8 апреля около 21 часов вечера в снимаемую им квартиру в одном из домов, расположенном на Приморском шоссе в Сестрорецке, позвонил неизвестный. Когда доступ в неё оказался свободен, злоумышленник ворвался, угрожая пистолетом, и потребовал денег.

Однако денежных средств у заявителя не оказалось. Тогда вооруженный незнакомец забрал национальный паспорт и скрылся с места происшествия, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Около 20 часов вечера 16 апреля полицейские задержали гражданина 1994 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция задержала злоумышленника, переломавшего ребра петербуржцу.