На Садовой орудовали “карманники-гастролёры”

Последнее, что успели украсть из кармана петербурженки члены группы с говорящим названием — это телефон.
Сотрудники правоохранительных органов задержали карманников у одного из домов по набережной канала Грибоедова. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее “карманники-гастролёры” решили воспользоваться невнимательностью петербурженки 1981 года рождения и в магазине на Садовой украли у нее мобильный телефон. Стоимость гаджета — 21500 рублей. Кражу, разумеется, члены группы совершили из кармана.
Карманниками оказались мужчины 20 и 59 лет. Они были изобличены в совершении указанного преступления. Похищенное изъято. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала злоумышленника, переломавшего ребра петербуржцу.