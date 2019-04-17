На Садовой орудовали “карманники-гастролёры”

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Последнее, что успели украсть из кармана петербурженки члены группы с говорящим названием — это телефон.

Сотрудники правоохранительных органов задержали карманников у одного из домов по набережной канала Грибоедова. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее “карманники-гастролёры” решили воспользоваться невнимательностью петербурженки 1981 года рождения и в магазине на Садовой украли у нее мобильный телефон. Стоимость гаджета — 21500 рублей. Кражу, разумеется, члены группы совершили из кармана.

Карманниками оказались мужчины 20 и 59 лет. Они были изобличены в совершении указанного преступления. Похищенное изъято. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала злоумышленника, переломавшего ребра петербуржцу.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
карманники садовая улица
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