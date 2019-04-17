Задержан житель Ленобласти, стрелявший в свою сожительницу из ружья

В Бокситогорском районе Ленинградской области задержали гражданина, угрожавшего своей сожительнице убийством.
Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 16 апреля в поселке Ефимовский в частном доме, расположенном на Песочной улице. У нетрезвого мужчины 1974 года рождения и его сожительницы возник конфликт.
Под воздействием деструктивных эмоций злоумышленник схватил обрез охотничьего ружья и произвел выстрел в сторону женщины 1974 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Потерпевшая обратилась в полицию Бокситогорского района ночью. Правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция задержала злоумышленника, переломавшего ребра петербуржцу.