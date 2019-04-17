В Ленобласти трое в костюмах химиков пытались “химичить” с банкоматом

Инцидент произошел в поселке имени Мороза Всеволожского района. Химики так и “недохимичили” банкомат.

Инцидент произошел ночью 16 апреля. Около 04:05 в поселке могли заметить троих людей в костюмах химиков. Они ворвались в зону “24 часа” офиса одного из банков по улице Мира. Об этом сообщают сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские пока не определили, каким предметом злоумышленники в странных костюмах пытались вскрыть банкомат. Однако преступникам удалось повредить фальшпанель банкомата. Правда ничего они так и не похитили, и скрылись с места происшествия на автомобиле Ford Transit. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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