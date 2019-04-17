Женщину, избившую практически ровесницу в Выборгском районе, задержали

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Задержанной женщине немного за тридцать лет, но скорее всего не это стало причиной разбойного нападения на жительницу Выборгского района.

Инцидент произошло еще в начале этого года, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В конце января задержанная напала на женщину возле одного из домов по 2-му Муринскому проспекту. И как сообщают в полиции, применила физическую силу.

Агрессивную представительницу слабого пола задержали недавно, и она изобличена в совершении указанного преступления. Полиция выбрала и меру пресечения разбойнице — подписка о невыезде. А также было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержан житель Ленобласти, стрелявший в свою сожительницу из ружья.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Женщину, избившую практически ровесницу в Выборгском районе, задержали
Задержан житель Ленобласти, стрелявший в свою сожительницу из ружья