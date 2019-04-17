В Ульяновке 20-летняя девушка угнала ВАЗ-2115

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Зачем понадобился молодой девушки автомобиль отечественного производства будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

С заявлением, в котором сообщалось об угоне, обратился молодой мужчина. Он сообщил, что от дома 80 по улице Калинина кто-то угнал его автомобиль. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В этот же день, 16 апреля, полиция остановила для проверки автомобиль ВАЗ-2115. За рулем была 20-летняя девушка. Автомобиль вернули владельцу, а в отношении гражданки избрана мера пресечения — обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщину, избившую практически ровесницу в Выборгском районе, задержали.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие ульяновка
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В Ульяновке 20-летняя девушка угнала ВАЗ-2115
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