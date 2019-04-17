На Приморском шоссе водитель улетел в кювет и погиб на месте

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия началась проверка. Фото: Telegram
По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия началась проверка. Фото: Telegram

Дорожное происшествие случилось на 23 километре. Водитель был за рулем Hyundai Solaris.

Также сообщается что водитель был за рулем каршерингового автомобиля. ДТП произошло ранними утром 17 апреля, сообщают в “ДТП и ЧП. Петербург”. Около 04:44 на 23 километре Приморского шоссе водитель вылетел с проезжей части в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм водитель кончался на месте. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на Рыбацком погиб мотоциклист.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп приморский район приморское шоссе
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