На Приморском шоссе водитель улетел в кювет и погиб на месте

Дорожное происшествие случилось на 23 километре. Водитель был за рулем Hyundai Solaris.

Также сообщается что водитель был за рулем каршерингового автомобиля. ДТП произошло ранними утром 17 апреля, сообщают в “ДТП и ЧП. Петербург”. Около 04:44 на 23 километре Приморского шоссе водитель вылетел с проезжей части в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм водитель кончался на месте. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на Рыбацком погиб мотоциклист.