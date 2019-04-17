Житель Приморска украл у коллеги портмоне из машины в порту

В сумке лежали 100 тысяч рублей плюс банковская карта и документы.

В Приморске полиция порта раскрыла кражу портмоне с деньгами из автомобиля, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга на транспорте 17 апреля.

Мужчина обратился в полицию, когда обнаружил, что из бардачка его машины пропала сумка, в которой лежало 100 тысяч рублей. Полицейские начали поиск пропавшего и задержали коллегу заявителя — 34-летнего жителя Приморска. Двое вместе чинили автомобиль, а когда владелец отошел, злоумышленник залез в бардачок и забрал портмоне, сообщили в МВД Петербурга. Кроме денег в портмоне лежали документы и карточка.

Сейчас полиция на транспорте возбудила уголовное дело о краже — житель Приморска может сесть в тюрьму на срок до пяти лет, передают в МВД Петербурга.

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