В Петербурге трое пьяных с ножом напали на глухонемую женщину

Инцидент произошел на Гражданском проспекте в Калининском районе города. Женщину, а также ее знакомого госпитализировали.

Мужчины в состоянии алкогольного опьянение по каким-то причинам с ножом решили напасть на глухонемую женщину. Сделали они это у дома 118 по проспекту. Об этом сообщают очевидцы события в социальной сети.

Инцидент произошел не в людном месте, а во дворах. Также сообщается, что мужчины напали и на знакомого пострадавшей женщины. Его также избили. У женщины — ножевое ранение в правую руку, у мужчины — перелом носа и множественные травмы, пишу очевидцы.

На место приезжали сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщину, избившую практически ровесницу в Выборгском районе, задержали.