Список миллиардеров Bloomberg пополнили разработчики игр из Вологды

Состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых агентство оценило в $1,4 млрд.

Братья являются основателями компании, которая специализируется на разработке игр для мобильных устройств Playrix. В список Bloomberg Бухмановы попали впервые, сообщает “Коммерсант”.

Компания была основана 15 лет назад. Тогда, в 2004 году, она специализировалась на играх для компьютеров, но позже перешла на free-to-play игры для смартфонов и планшетов.

Основной доход компании получает от покупок, которую пользователи делают внутри приложений. Среди разработанных братьями игр — Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township.

Год назад Playrix вошла в десятку по выручке среди издателей мобильных игр для iOS и Google Play. На сегодняшний день штат компании составляет более тысячи человек. Также компания имеет штаб-квартиру в Ирландии и разработчиков в Белоруссии, Украине и России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский миллиардер и совладелец “Юлмарта” Дмитрий Костыгин вошел в список Титова.