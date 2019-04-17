Петербуржец окажется на скамье подсудимых за убийство экс-жены

В Калининском районе Петербурга за умышленное причинение смерти другому человеку гражданин предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Согласно материалам дела, в ночь с 27 на 28 января 2019 года обвиняемый находился в квартире дома на улице Руставели. Во время распития алкоголя у него возникла ссора с его бывшей женой, в результате которой он ударил ее ножом в грудную клетку. Отмечается, что оба находились в нетрезвом состоянии.

Потерпевшая скончалась на месте от проникающего ранения груди с повреждением легкого, спровоцировавшего обильную потерю крови, сообщили в городской прокуратуре.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Киришах подросток ударил ножом в грудь пожилую опекуншу.