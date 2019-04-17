Двое избили жителей Волосово кастрюлей и ведром

Один из них угрожал убить женщину осколком стекла.

Жителей Ленобласти осудят за разбойное нападение на жителей Волосово, сообщили Gazeta.SPb в СК Ленобласти 17 апреля.

Сейчас по версии следствия, двое молодых людей вломились в частный дом и избили супругов, которые там жили, и их гостя. Оба были серьезны пьяны, одному исполнилось 24 года, второму 28 лет. Младший избил потерпевших кастрюлей, ведром и кулаками, требовал деньги, а затем приставил к горлу женщины осколок стекла и пригрозил убить ее, сообщили в СК Ленобласти.

Как выяснилось позже, оба молодых человека уже имели проблемы с правоохранительными органами Ленобласти до этого. Сейчас по делу собрали достаточно улик — дело отправляют в суд, сообщили в СК Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о нападении на глухонемую женщину в Петербурге.