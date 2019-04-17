В Петербурге несколько автобусных маршрутов восстановят к концу апреля

Автобусы начнут курсировать по дополнительным маршрутам с 22 апреля Фото: Baltphoto
Автобусы начнут курсировать по дополнительным маршрутам с 22 апреля Фото: Baltphoto

«Пассажиравтотранс» планирует восстановить несколько автобусных маршрутов на весенне-летний период. Это произойдет с 22 апреля, сообщается на сайте организации.

Согласно новым данным, c понедельника по четверг между остановкой «ст.м. «ул. Дыбенко» и садоводством «Восход-1» начнет курсировать автобус №469. По пятницам и субботам по этому маршруту будет следовать пять автобусов, а по воскресеньям — четыре.

Отмечается, что по будним дням возобновит свое движение автобус № 488 «ж/д. платформа Сергиево – садоводство «Кировец».

Также с 26 апреля по пятницам и выходным дням от станции метро «Проспект Просвещения» до 45-го километра автодороги Петербург-Парглово-Огоньки будет курсировать автобус №555.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что между Петербургом и Сертолово начнут курсировать рельсовые автобусы.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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