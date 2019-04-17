В Петербурге вручат Молодежную премию

Торжественная церемония награждения Молодежной премией пройдет в Доме архитектора (Особняк Половцева) в Петербурге 18 апреля. Начало в 15.00.

«Молодежная премия Санкт-Петербурга» была учреждена правительством Северной столицы в 2002 году с целью поощрения молодых горожан, молодежных и детских общественных организаций города на Неве, которые проявили себя в профессии или общественной работе, добились заметных результатов в науке, искусстве и других сферах.

С 2017 года право на проведение конкурса перешло Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ежегодно присуждается 14 премий в размере 50 тысяч рублей в номинациях:

Образование Наука и техника Культура и искусство Бизнес и управление Журналистика Общественная деятельность Гражданско-патриотическое воспитание Спорт Информационные технологии Здравоохранение, Служба Отечеству Лучший молодой рабочий Наставник молодого поколения Руководитель лучшего молодежного и (или) детского общественного объединения.

В 2018 году на право получения премии подано 412 заявок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в России прошла первая независимая премия BR Awards.