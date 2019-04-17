Съезд с КАД в сторону “Рыбацкого” на ночь закроют

Съезд закроют в ночь с субботы на воскресенье. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Съезд закроют в ночь с субботы на воскресенье. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Рабочие планируют поменять барьеры на участке.

Съезд с КАД Петербурга в сторону метро “Рыбацкое” закроют на ночь с 20 на 21 апреля — то есть с субботы на воскресенье, сообщили Gazeta.SPb в Упрдор “Северо-запад” 17 апреля. На участке меняют ограждения.

Ограничение наложат с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья. Рабочие поставят временные знаки и предупредительные огни. Вряд ли на этом участке КАД Петербурга движение будет оживленным, но в качестве альтернативного маршрута предлагают использовать съезд на Обуховской обороны до Бабушкина, затем на Рабфаковскую улицу и до метро “Рыбацкое”.

В сторону “Пролетарской” движение закрывать не будут, передают в Упрдор “Северо-Запад” Санкт-Петербурга.

Это не единственное ограничение движения, о котором жители Санкт-Петербурга узнали сегодня — ранее Gazeta.SPb сообщила о перекрытиях, связанных с фестивалем света на Пионерской площади.