Съезд с КАД в сторону “Рыбацкого” на ночь закроют

Рабочие планируют поменять барьеры на участке.
Съезд с КАД Петербурга в сторону метро “Рыбацкое” закроют на ночь с 20 на 21 апреля — то есть с субботы на воскресенье, сообщили Gazeta.SPb в Упрдор “Северо-запад” 17 апреля. На участке меняют ограждения.
Ограничение наложат с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья. Рабочие поставят временные знаки и предупредительные огни. Вряд ли на этом участке КАД Петербурга движение будет оживленным, но в качестве альтернативного маршрута предлагают использовать съезд на Обуховской обороны до Бабушкина, затем на Рабфаковскую улицу и до метро “Рыбацкое”.
В сторону “Пролетарской” движение закрывать не будут, передают в Упрдор “Северо-Запад” Санкт-Петербурга.
Это не единственное ограничение движения, о котором жители Санкт-Петербурга узнали сегодня — ранее Gazeta.SPb сообщила о перекрытиях, связанных с фестивалем света на Пионерской площади.