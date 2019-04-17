Петербуржцу продлили арест за попытку украсть кружку из Starbucks

Купить такую же можно было примерно за 400 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Калининский районный суд Санкт-Петербурга решил продлить арест до 19 мая 2019 года молодому человеку, обвиняемому в «покушении на грабеж».

По предварительным данным, мужчина пришел в кофейню 14 февраля 2019 года. Он якобы решил присвоить себе посуду – для этого он спрятал кружку под куртку, чтобы незаметно вынести ее за пределы заведения. Сотрудники Starbucks заподозрили что-то неладное и попытались вразумить мужчину. В итоге ему удалось уйти из кофейни, но из ТРЦ «Галерея» он так и не вышел – его остановили охранники.

Напоминаем, что обвиняемый – активист движения «Весна», которого уже задерживали за участие в митинге против пенсионной реформы. Также его подозревают в интимной связи с несовершеннолетней девушкой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гостья украла у 92-летней петербурженки 300 тысяч рублей и убежала.