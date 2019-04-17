У Единой карты петербуржца появился интернет-портал

"Единую карту петербуржца" можно будет оформить с 6 мая. Фото: https://vk.com/ekpcard

"Единую карту петербуржца" можно будет оформить с 6 мая. Фото: https://vk.com/ekpcard

Пока что он работает в пилотном режиме.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. На сайте содержится информацию о ЕПК, которая может пригодиться горожанам перед подачей заявлений в банк, говорится в сообщении Комитета по экономической политике.

На портале можно зарегистрироваться, чтобы получить доступ к различным акциям и предложениям. Ссылку для создания «Личного кабинета» дадут в банке. Те, у кого есть ученая запись на Госуслугах, также смогут зарегистрировать на сайте ЕПК.

Напоминаем, что единая карта петербуржца позволит горожанам хранить документы в одном месте. Так, пенсионерам не придется стоять в длинных очередях и собирать множество бумаг, чтобы получить льготы. Первые 300 карт уже раздали петербуржцам – они тестируют ее, чтобы разработчики поняли, все ли в порядке.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Северной столице показали, как будет выглядеть единая карта петербуржца.