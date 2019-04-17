Под Петербургом горит военная часть

Там вспыхнули 200 тонн солярки.

Обо всем стало известно сегодня, 17 апреля. Несмотря на то, что пожар случился в Сертолово, жители Санкт-Петербурга смогли увидеть дым. Фотографии тут же появились в социальной сети «Вконтакте», петербуржцы принялись обсуждать увиденное.

«Пожар начался в двухэтажной постройке, после чего перекинулся на емкости», — рассказал автор поста в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позже выяснилось, что огнем была охвачена территорию военной части во Всеволожском районе Ленинградской области, передает 47news. Пока что никаких официальных данных не поступало, обстоятельства дела выясняются. Также непонятно, потушен ли огонь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в центре Петербурга горел дом, в котором жил Маяковский. В нем поэт жил со своей возлюбленной Лилей Брик. Пожар уже удалось ликвидировать, из-за чего он начался – неизвестно.