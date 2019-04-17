Петербуржцев и ленинградцев ждет ветреный четверг

Порывы в некоторых районах достигнут восьми метров в секунду.

Об этом рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уже завтра, 18 апреля, в город и регион придет сильный северный ветер, который немного подпортит погоду. С другой стороны, он не сулит осадков.

Ночью в Санкт-Петербурге температура воздуха не опустится ниже ноля, а вот в Ленинградской области столбик остановится на отметке в минус два градуса. Ближе к обеду и там и там потеплеет – воздух прогреется до плюс 14 градусов, так что местные жители продолжат наслаждаться хорошими деньками.

Специалисты отметили, что атмосферное давление не будет резко меняться. Синоптики не прогнозируют в ближайшее время ухудшения погоды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Гидрометцентре России рассказали, каким окажется лето. В большинстве регионов будет непривычно жарко, а вот что ждет Санкт-Петербург – пока не говорится.