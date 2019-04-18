Умер специальный корреспондент Первого канала

Специальный корреспондент Первого канала Илья Костин ушел из жизни в возрасте 39 лет. Он долгое время страдал от тяжелой болезни и скончался в среду, 17 апреля.

На официальном сайте телеканала появилась данная информация. В сообщении говорится о том, что Илья Костин был умным и талантливым, тактичным и тонким человеком. Он не замкнулся в себе, когда столкнулся с тяжелой болезнью.

Председатель Союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов на своей странице в Facebook разместил прощальный пост, посвященный Илье Костину. На вопрос, который задали в комментариях, Кусов сообщил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Илья Костин родился 31 октября 1979 года во Владикавказе. Он закончил факультет журналистики в Северо-Осетинском государственном университете имени Хетагурова. Уже с первого курса молодой Костин стал работать в информационном агентстве «Иринформ». С 2003 года он работал на Первом канале.

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