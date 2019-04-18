В пьяном дыму мужчина пырнул приятеля в живот и убежал

Конфликт, приведший к ранению и госпитализации одного из участников, возник после изрядного количества спиртного, выпитого приятелями накануне.

17 апреля в одной из квартир дома № 54 на Красносельском шоссе в поселке Горелово, будучи пьяным, 32-летний мужчина ударил ножом парня 1991 года рождения после чего скрылся с места преступления.

Пострадавший с проникающим колото-резаным брюшной полости госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Полиция начала поиск злоумышленника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Выборгском районе мужчина избил деревянной палкой знакомого. Драка между мужчинами произошла около часа ночи 17 апреля, в среду, в квартире одного из домов по 1-му Муринскому проспекту. Соседи описали приметы недоброго гостя. Сотрудники полиции в тот же день задержали подозреваемого.