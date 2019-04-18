Россия заморозила экспорт нефти на Украину

С 1 июня экспорт может осуществляться только по специальным разрешениям. Фото: Рixabay

С 1 июня экспорт может осуществляться только по специальным разрешениям. Фото: Рixabay

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. О таком решении в четверг, 18 апреля, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Причиной введения запрета на поставку нефти в Украину, по словам премьер-министра, стал «недружественный шаг в отношении нашей страны», связанный с введенными ранее Киевом антироссийскими ограничениями.

С 1 июня экспорт может осуществляться только по специальным разрешениям, пишет ТАСС.

Также Медведев добавил, что правительство расширило список запрещенных на ввоз в Россию ряда украинских товаров, аргументируя это тем, что РФ вынуждена «защищать свои интересы и принять ответные меры».

Под запрет попала продукция машиностроения, а также легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за 2018 год составила около $250 млн, добавил глава правительства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал решение совета национальной безопасности и обороны страны о введении дополнительных персональных санкций против России.