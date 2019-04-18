Глава Колпино пригласил всех жителей на субботник к себе «на раЁн»

Глава Колпинского района Анатолий Повелий. Фото: скриншот
Глава Колпинского района Анатолий Повелий. Фото: скриншот

Активисты Колпинского района Санкт-Петербурга сняли клип, призывающий жителей города присоединиться к субботнику, который пройдет 20 апреля. Видеообращение сделано в виде ремейка на песню Потапа и Насти Каменских «У нас на РаЁне»

В главных ролях в клипе снялись: глава Колпинского района Анатолий Повелий, колпинские бабушки из социального дома, Олимпийский чемпион по фигурному катанию в Сочи Фёдор Климов, директор Жилищного агентства Мария Орлова и сотрудники ЖКС, танцевальные коллективы, дети, работники предприятий и организаций района.

Отмечается, что в День благоустройства начнется конкурс на лучший ролик, который был снят на тему субботника.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Отснятый материал необходимо выложить с хэштегом #СубботникНаРаЁне в инстаграме, Вконтакте или отправить на электронный адрес newskolpino@mail.ru.

Лучшие видеоролики выберут путем интернет-голосования. Победители получат призы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов примет участие в дворовом субботнике в Петербурге.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
день благоустройства колпино субботник
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