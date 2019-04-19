ГИБДД может исключить право на ошибку на теоретическом экзамене

Новую норму могут ввести уже в 2020 году Фото: wikipedia
Новую норму могут ввести уже в 2020 году Фото: wikipedia

В ГИБДД хотят отменить право на ошибку во время сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, в рамках проводимой работы также создается система дифференцированной оценки. Она зависит от степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения.

Отмечается, что неверные ответы на экзамене будут расцениваться с учетом возможных рисков при принятии такого решения в реальной ситуации.

Например, если некорректный ответ экзаменующегося при реальных обстоятельствах может спровоцировать ДТП — экзамен будет завершен.

Также рассматривается вопрос изменения действующей системы выставления оценки по результатам теоретического экзамена, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые правила на экзаменах в ГИБДД могут быть введены уже в 2020 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что инспекторы ГИБДД за пару часов на Невском оштрафовали 20 человек.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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