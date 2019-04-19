Полиция расследует кражу денежных средств у пенсионерки

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции расследуют хищение денежных средств у пожилой женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb, 18 апреля в правоохранительные органы обратилась 86-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что 16 апреля в её квартире на Школьной, 4 незнакомая женщина обманом присвоила себе денежные средства. Злоумышленница попросила пожилую женщину придержать у себя дома 50 тысяч рублей. Для этого был оформлен дубликат карты.

После того, как злоумышленница покинула квартиру, потерпевшая обнаружила пропажу наличных, а с карты заявительницы оказалась списана крупная сумма денег.

Сумма ущерба составила 91 тысячу рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция ведет расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге расследуют серию краж мобильников у подростков.