В Ленобласти безработный пытался убить таксиста за счет в 1600 руб

Инцидент произошел более трех лет назад. 21 октября 2015 года подсудимый воспользовался услугами такси. Находясь в автомобиле он попытался убить водителя.

Автомобиль такси марки «Фольксваген» был припаркован на дороге недалеко от деревни Елизаветинка Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Чтобы не платить за услуги такси, счет которых вышел на 1600 рублей, обвиняемый напал на 44-летнего водителя. Злоумышленник нанес ему не менее 16-и ударов ножом в область шеи, груди и других частей тела, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Водителю были нанесено множество колото-резаных ран, однако он смог вырваться из машины и убежать. Ему вовремя была оказана профессиональная медицинская помощь.

Петербуржец обвиняется в покушении на убийство. Он заключен под стражу, ранее привлекался за кражу. На данный момент собрана достаточная доказательная база, дело передано в суд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в житель Гатчины угнал машину у знакомого, попал в ДТП и вернул её.