Войны отечественного автопрома: Владелец “ВАЗ-2107” в ночи снял аккумулятор у “Газели”

Все это злоумышленник совершал на глазах у владельца “Газели”. Тот выглянул в окно и не ожидал увидеть такую картину.

Пока мужчина пытался понять, как остановить злоумышленника, тот не торопясь снимал запчасть с автомобиля, припаркованного у дома 29 на улице Крыленко. Как сообщают сотрудники вневедомственной охраны, злоумышленник был пойман 19 апреля около 02:00 Им оказался 23-летний гражданина, который совершил кражу аккумулятора из припаркованного автомобиля, а затем скрылся на своей машине.

Такое оперативное задержание получилось благодаря быстрому заявлению пострадавшего, он сразу же обратился в полицию и передал приметы злоумышленника, а также номерные знаки его автомобиля. Данная информация была передана всем дежурным нарядам.

Похищенное изъято. Задержанный был передан сотрудникам 24 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Гатчины угнал машину у знакомого, попал в ДТП и вернул её.