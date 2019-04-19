Дрозденко призвал не верить “Шурикам” с табуреткой

Как определить “Шурика” Дрозденко, к сожалению, не озвучил. Фото: https://www.instagram.com/drozdenko_au/

Как определить “Шурика” Дрозденко, к сожалению, не озвучил. Фото: https://www.instagram.com/drozdenko_au/

Также не стоит верить, со слов губернатора Ленобласти, “Шурикам” с компьютером под мышкой.

Такое образное выражение Александр Дрозденко привел в разговоре о программе аварийного жилья. Глава региона уверен, что людей надо переселять в нормальные условия с соответствующей инфраструктурой. Об э том сообщает телеканал ЛОТ.

Губернатор Ленобласти озвучил свое мнение в ходе XIV общего собрания Совета муниципальных образований региона в Кингисеппе. К “Шурикам” добавилось и выражение “к черту на куличики”. Людей, считает Дрозденко, не стоит туда переселять, а вот что действительно стоит, так это внимательно относиться к муниципальным законам и к тем, кто приходит в муниципалитеты, чтобы строить.

“Шурики” не должны вызывать доверие, когда есть исполнители и подрядчики. Как определить “Шурика” Дрозденко, к сожалению, не озвучил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко намерен побороть бедность в Ленобласти к 2021 году.