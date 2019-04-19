ВСД не только обвалит цены на жилье, но и вынудит Смольный платить миллиарды компенсаций

В проекте новой магистрали также есть некоторые участник, которые проходят близи домов. Фото: https://metagazeta.ru

В проекте новой магистрали также есть некоторые участник, которые проходят близи домов. Фото: https://metagazeta.ru

О плюсах и минусах строительства широтной скоростной магистрали уже не первый день рассуждают эксперты в сфере недвижимости, представители бизнеса и просто горожане.

Из плюсов пока только несколько пунктов. Они значительные, но не столь значительные, как убытки, которые могут понести горожане и бизнес-сообщества из-за строительства ВСД. К слову ВСД — такое название новой скоростной магистрали дали в народе. Она сделает город привлекательным, а некоторые отдаленные районы более доступными. Правда строительство, сообщает “Метагазета”, станет немного затратным.

Издание приводит ряд экспертных мнений. К примеру, в КРТИ корреспонденту МГ сообщили, что при строительстве ШСМ будут предусмотрены все необходимые меры защиты жильцов от вредного воздействия дороги. Однако не всему, что говорят комитеты стоит верить на 100%. Так, напоминают жильцы Василеостровского района, новый участок ЗСД также панировали оснастить звукоизоляцией и квартиры ЖК “Я — романтик” некоторые приобретали именно с этой мыслью. Но после завершения оказалось, что никаких защитных мер не будет предпринято.

В проекте новой магистрали также есть некоторые участник, которые проходят близи домов. Расстояние примерно от 100 до 250 метров.

Эксперты уверяют, что и цены на жилье упадут. Об этом говорит руководитель Консалтингового центра “Петербургская недвижимость” Ольга Трошева и напоминает ситуацию с ЗСД.

“После появления ЗСД рядом с жилыми домами квартиры в них стало крайне трудно продать — они экспонируются по полгода и дольше. Эксперты считают, что квартиры в домах рядом с ШСМ подешевеют на 10-20%, в зависимости от близости к трассе и наличия съездов с дороги”, — сообщает эксперт.

Не только перспектива туманного будущего пугает жителей города, но и уже сформированный реальный бизнес находится в неопределённости. Ведь для строительства трассы придется снести от гаража до филиалов холдингов.

К примеру, трасса затронет имущество больше десятка компаний, среди которых ООО “Газпром трансгаз”, ПАО “Силовые машины” и другие. Компании панируют в судебном порядке, если потребуется, взыскивать компенсацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стала известна стоимость проезда по всему ВСД.