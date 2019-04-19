Всего за сутки на дорогах Петербурга были сбиты 17 человек

Летальных ДТП 18 апреля, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, не было. Фото: https://pixabay.com

Летальных ДТП 18 апреля, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, не было. Фото: https://pixabay.com

В общей сложности в Петербурге за прошедшие сутки произошло 404 дорожно-транспортных происшествия.

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти озвучило неутешительные данные, которые были зафиксированы 18 апреля в Петербурге. Так, сообщает ведомство, семеро людей стали жертвами наезда на тротуарах, еще семеро — на дорогах и трое — во дворах.

Пострадавших в ДТП было 24 человека, среди н из пять детей. Семеро из пострадавших были пассажирами или водителями транспортного средства. Трое пешеходов пострадали при попытке пережать проезжую часть в неположенном месте, еще четверо были сбиты в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, еще трое пострадали во дворах, а семеро в момент наезда находились на тротуарах города.

Летальных ДТП 18 апреля, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель BMW, влетевший в пешеходов на Фонтанке, принес извинения, а уголовное дело так и не возбудили.