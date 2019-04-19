Всего за сутки на дорогах Петербурга были сбиты 17 человек

Летальных ДТП 18 апреля, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, не было. Фото: https://pixabay.com
Летальных ДТП 18 апреля, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, не было. Фото: https://pixabay.com

В общей сложности в Петербурге за прошедшие сутки произошло 404 дорожно-транспортных происшествия.

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти озвучило неутешительные данные, которые были зафиксированы 18 апреля в Петербурге. Так, сообщает ведомство, семеро людей стали жертвами наезда на тротуарах, еще семеро — на дорогах и трое — во дворах.

Пострадавших в ДТП было 24 человека, среди н из пять детей. Семеро из пострадавших были пассажирами или водителями транспортного средства. Трое пешеходов пострадали при попытке пережать проезжую часть в неположенном месте, еще четверо были сбиты в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, еще трое пострадали во дворах, а семеро в момент наезда находились на тротуарах города.

Летальных ДТП 18 апреля, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель BMW, влетевший в пешеходов на Фонтанке, принес извинения, а уголовное дело так и не возбудили.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
гибдд дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург на «Сапсане» приехал 35-миллионный пассажир
Мальчик сорвался с 12 этажа в Ленинградской области
Настоятель Нотр-Дама назвал возможную причину пожара в соборе
Смольный расправился с очередными нелегальными павильонами
Пожар в Нижегородской области уничтожил семь домов
Сотрудник опеки под Ростовом заставила мать отказаться от своего ребенка, ...
Беглов хочет, чтобы ветераны получили выплаты к 75-летию Победы
Петербуржцев пустят в сады после просушки на выходных