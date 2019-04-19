Водитель BMW, влетевший в пешеходов на Фонтанке, принес извинения, а уголовное дело так и не возбудили

29-летний уроженец Кабардино-Балкарии сказал, что просит простить его и готов оказать пострадавшим помощь.

Он также сообщил в телефонном звонке “Фонтанке”, что каждый мог оказаться на его месте. Также он не стал комментировать свой проезд на красный сигнал светофора и сказал, что этим займется следствие.

К слову, когда ему звонили корреспонденты “Фонтанки”, Альберт Доминов находился у следователей. Мужчина точно не отрицал, что ехал на скорости, и это было обусловлено личными причинами и ситуацией.

В свою очередь, пресс-службе ГСУ СК Петербурга сообщили, что материалы проверки по ДТП из полиции не поступали. Уголовное дело так и не возбудили. Водители составили два административных протокола — у него не было ОСАГО и за нарушение правил, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Штраф за это он может заплатить незначительный — всего 25 тысяч рублей.

Напомним, дорожная авария произошла 18 апреля днем. Водитель BMW вылетел на перекресток Невского проспекта и набережной Фонтанки. По предварительной версии, ударился о двигавшийся в поперечном потоке автомобиль, потерял управление и врезался в пешеходов и дерево. В результате один человек вылетел с набережной в воду, в ДТП пострадал и ребенок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аварии на Невском проспекте пострадали пять взрослых и один ребенок.