В аварии на Невском проспекте пострадало пять взрослых и один ребенок

В ДТП на Невском проспекте, в результате которого иномарка наехала на толпу людей, пострадало не четыре, как сообщалось ранее, а шесть человек. Как выяснилось, в числе пострадавших оказался ребенок и двое иностранцев.

Как сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек. В Мариинскую больницу госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии, а также туристов из Германии и из Эстонии в состоянии средней степени тяжести.

В больницу им. Джанелидзе на скорой доставили мужчину и женщину в состоянии средней тяжести. Пострадавшего в ДТП ребенка отправили в больницу имени Раухфуса.

Напомним, что авария произошла в районе 17 часов вечера на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. В результате столкновения двух легковых автомобилей, один из них влетел на пешеходную зону и наехал на шестерых человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция устанавливает обстоятельства аварии в центре Петербурга.