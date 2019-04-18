Полиция устанавливает обстоятельства аварии в центре Петербурга

Четыре пешехода пострадали в результате ДТП Фото: Рixabay
Четыре пешехода пострадали в результате ДТП Фото: Рixabay

В Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за столкновения двух автомобилей четверо пешеходов пострадали, об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня, 18 апреля, около 17 часов вечера на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки при неустановленных обстоятельствах столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии один из автомобилей вылетел на пешеходную зону и наехал на четырех граждан. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств и причин, повлекших за собой ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция задержала злоумышленника, переломавшего ребра петербуржцу.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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Полиция устанавливает обстоятельства аварии в центре Петербурга