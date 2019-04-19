Пожар в Нижегородской области уничтожил семь домов

Причина пожара устанавливается. Известно, что в начале загорелась сухая трава, дальше пламя перекинулось на дома.

Более двух часов потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать пожар в деревне Елховка Нижегородской области. Там загорелась сухая трава и пламя стремительно перекинулось на строения. Всего в результате пожара полностью выгорели 7 домов, среди них было два нежилых. Об этом сообщаю “РИА. Новости” со ссылкой на ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве сообщают, что информация о пожаре поступила около 16:10, ликвидировать пламя удалось около 18:30.

В тушении огня были задействованы 21 человек и 11 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что над ликвидацией пожара в Парголово трудились 12 пожарных машин.