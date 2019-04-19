Улицу Маршала Захарова затопило из-за трубы

Коммунальная авария собрала пожарных, скорую помощь и полицейских.

Инцидент случился сегодня, 19 апреля, в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали местные жители, которые поделились фотографиями в социальной сети «Вконтакте». Петербуржец пишет, что из-за прорванной трубы «все залито». Пользователи отмечают, что «фонтан» забил недалеко от школы. Если бы все произошло днем, то могли бы пострадать люди, но, кажется, все остались целы и невредимы.

Пока непонятно, как скоро спецслужбы справятся с дефектом трубы. Сейчас горожанам, которые проживают вблизи коммунальной аварии, не рекомендуется выходить из дома, так как можно получить травмы.

Напоминаем, что прорывы труб не раз становились виновниками трагедий. Из-за кипятка за последние пару месяцев погибли несколько человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что кипяток лопнувшей трубы обжог стопы пенсионерки.