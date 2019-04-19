Улицу Маршала Захарова затопило из-за трубы

На месте происшествия присутствуют спецслужбы. Фото: https://vk.com/spb_today
На месте происшествия присутствуют спецслужбы. Фото: https://vk.com/spb_today

Коммунальная авария собрала пожарных, скорую помощь и полицейских.

Инцидент случился сегодня, 19 апреля, в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали местные жители, которые поделились фотографиями в социальной сети «Вконтакте». Петербуржец пишет, что из-за прорванной трубы «все залито». Пользователи отмечают, что «фонтан» забил недалеко от школы. Если бы все произошло днем, то могли бы пострадать люди, но, кажется, все остались целы и невредимы.

Пока непонятно, как скоро спецслужбы справятся с дефектом трубы. Сейчас горожанам, которые проживают вблизи коммунальной аварии, не рекомендуется выходить из дома, так как можно получить травмы.

Напоминаем, что прорывы труб не раз становились виновниками трагедий. Из-за кипятка за последние пару месяцев погибли несколько человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что кипяток лопнувшей трубы обжог стопы пенсионерки.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
красносельский район прорыв трубы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Красную долину «Павловска» хотят отреставрировать
Улицу Маршала Захарова затопило из-за трубы
В Петербурге покрасят более двух тысяч скамеек
Студентка из Петербурга примет участие в Каннском кинофестивале
«Новокрестовскую» и «Беговую» защитят от вандалов
Петербурженка взяла с собой в Финляндию 350 пачек сигарет
В Петербург на «Сапсане» приехал 35-миллионный пассажир
Мальчик сорвался с 12 этажа в Ленинградской области